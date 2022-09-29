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Каунасская окружная прокуратура обратилась в суд с просьбой возобновить дело, в рамках которого гражданина Литвы признали мертвым. Пропавший 25 лет назад мужчина был найден в России.
В России нашли гражданина Литвы, который пропал без вести 25 лет назад и был объявлен мертвым
© DELFI / Tomas Vinickas

Й.А. пропал без вести в 1996 г. В прошлом году суд признал мужчину мертвым. Датой смерти считается постановление суда, а местом смерти - последнее известное место жительства пропавшего.

Однако через 25 лет после исчезновения Й.А. в прокуратуру пришло письмо посольства Литвы в РФ. В письме сказано, что представитель литовской общины в России информировал посольство о гражданине Литвы, который незаконно находится в РФ, мужчина тяжело болен. Возможно, это пропавший без вести Й.А.

Мужчина, которого нашли в России, жил у одной гражданки РФ. Женщина нашла его родственников в Литве, но не получила от них никакой помощи. Когда мужчина серьезно заболел, женщине было сложно о нем заботиться.

Выводы экспертизы подтвердили, что нелегально проживающий в РФ мужчина - Й.А. У мужчины нет никаких документов, он тяжело болен. Однако пока юридически он считается мертвым, он не может получить никакой помощи и вернуться в Литву.

С учетом тяжелого состояния здоровья Й.А. прокурор просит суд в спешном порядке рассмотреть это дело.

28 сентября суд возобновил рассмотрение дела.

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