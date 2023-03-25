В Рокишкисе неизвестные похитили мужчину и увезли в неизвестном направлении

Департамент полиции Литвы, 23 марта, в 23.15 ч. в Рокишкисе, на ул. Витауто, трое неизвестных лиц, зашли в квартиру молодого человека 1998 г.р., вывели хозяина на улицу, избили и увезли в неизвестном направлении.

Полиция информирует, что мужчину нашли 24 марта, около 9 ч. в Вильнюсе, в Бальсяй. От помощи врачей мужчина отказался.

Полиция разыскивает подозреваемых.