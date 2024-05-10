В Рокишкисе горел бывший дом покойного президента Бразаускаса

Когда на место происшествия приехали пожарные, из-под крыши шел густой дым, виднелось и пламя.

Пока пожарные тушили дом, хозяйка по телефону уверяла родственницу, что причина пожара - электроинсталляция. Эту версию отчасти поддержал и пожарный-спасатель Далюс Кунигелис. Однако окончательный вердикт вынесут эксперты.

Работники Eso отключили в доме электричество. Рядом с домом дежурила скорая, однако помощь врачей никому не потребовалась, несмотря на то, что в доме жили пожилые люди.

Пожар был ликвидирован в течение 10 минут, однако пожарные провели на крыше больше часа: сняли пластиковую отделку, разрезали стену.

Кунигелис объяснил, что пожарные должны устранить источник возгорания.

В результате пожара выгорела большая часть чердака, залили первый этаж.