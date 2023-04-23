В Рокишкисе BMW "влетел" в закрытый школьный двор

aA
В воскресенье, 23 апреля, автомобиль BMW повредил забор в Рокишкской школе, досталось воротам и столбу.
В здании на этой территории есть не только школа, но и отдел образования Рокишкского района, архив.
На фото видны последствия ДТП: выломанные ворота, деформированный столб.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Двойник Путина, слитые документы, пытки: в украинской разведке рассказали, что происходит в Кремле и на фронте
Представитель Главного управления разведки (ГУР)...
Священник, которого называют Джеймсом Бондом, святошу не разыгрывает: у него есть свое мнение о целующих перстни
Раньше рядовые жители мало знали о жизни священников....
За какие нарушения в Литве водителей лишают прав: конкретные данные
В Литве поднят вопрос ужесточения ответственности за...
Полицейский рейд в Вильнюсе – пьяный водитель с ребенком мчался по городу на скорости 129 км/ч
Литовская дорожная полиция провела рейд в разных...
После аварии на теплотрассе в Вильнюсе восстановили поставки горячей воды
Крупнейший в Литве поставщик отопления и горячей воды...