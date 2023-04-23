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В воскресенье, 23 апреля, автомобиль BMW повредил забор в Рокишкской школе, досталось воротам и столбу.
В Рокишкисе BMW "влетел" в закрытый школьный двор
© Rokiškio sirena

В здании на этой территории есть не только школа, но и отдел образования Рокишкского района, архив.

На фото видны последствия ДТП: выломанные ворота, деформированный столб.

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