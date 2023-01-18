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13 января в Рокишкисе, из дома на ул. Яунистес, вышла и назад не вернулась Вера Индрюнене (1951 г.р.).
В Рокишкисе без вести пропала пожилая женщина
© Panevėžio apskr.VPK

Полиция информировала, что на женщине была темная куртка, красный платок. В последний раз ее видели 14 января, в 12.10 ч. на автовокзале в Рокишкисе, она отправилась на автобусе в Камаяй.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба связаться со следователем Айдасом Кюкасом по номеру 8 686 447 46, эл. почте aidas.kiukys@policija.lt .

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