В Рокишкисе без вести пропала пожилая женщина

Полиция информировала, что на женщине была темная куртка, красный платок. В последний раз ее видели 14 января, в 12.10 ч. на автовокзале в Рокишкисе, она отправилась на автобусе в Камаяй.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба связаться со следователем Айдасом Кюкасом по номеру 8 686 447 46, эл. почте aidas.kiukys@policija.lt .
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