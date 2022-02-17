В Рижском аэропорту аварийную посадку совершил летевший в Вильнюс самолет

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Пожарные-спасатели сообщили, что в 13 ч. получили информацию о том, что в совершившем аварийную посадку в Риге самолете компании Finnair, который летел из Хельсинки в Вильнюс, задымлен салон. Из лайнера эвакуировали 18 человек.