В Рижском аэропорту аварийную посадку совершил летевший в Вильнюс самолет

aA
Пожарные-спасатели сообщили, что в 13 ч. получили информацию о том, что в совершившем аварийную посадку в Риге самолете компании Finnair, который летел из Хельсинки в Вильнюс, задымлен салон. Из лайнера эвакуировали 18 человек.
По словам пожарных-спасателей, людям опасность не угрожает. Представитель Рижского аэропорта Илзе Шална сказала, что при выполнении аварийной посадки соблюдали стандартную процедуру.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Салоны красоты не исключают дальнейшего роста цен на услуги (3)
По данным платформы Treatwell , после упразднения "паспорта...
Большая война, или "великое стояние". К чему готовится Украина? (12)
16 февраля было "назначено" датой российского вторжения...
"Delfi. Главное": 16 февраля в Висагинасе, День единства в Днепре и "день вторжения" Путина (19)
16 февраля вместе со всей Литвой висагинцы праздновали...
Врачи больше не будут отмечать в системе e.sveikatа факт выздоровления больных легкой формой ковида
С этой недели семейные врачи не будут отмечать в...
После мероприятий 16 февраля – вопросы к полиции: было ли у нее право на такие действия (34)
После мероприятий 16 февраля одни поднимают вопрос, не...