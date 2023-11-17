В Риге накрыли подпольный цех по расфасовке фальшивой продукции Ariel: задержаны граждане Литвы

При проверке оперативной информации им удалось задержать водителя фуры Scania — гражданина Польши 1986 г.р. Во время обыска в грузовике и прицепе обнаружили 20 500 кг поддельного стирального порошка Ariel. Когда полиция задержала груз с порошком, другие участники преступной группировки решили вывезти остальную продукцию и упаковочные материалы.

В задержании, которое было проведено 10 ноября, принимали участие сотрудники 1-го отдела 3-го Бюро Управления уголовной полиции Рижского региона, 2-го Отдела по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями, а также работники Управления Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов.

Информация, имеющаяся в распоряжении полиции, свидетельствует о том, что поддельная продукция, состав и влияние которых на здоровье пока неизвестны, предназначались для продажи в Европе .

Также там были обнаружены упаковочные заготовки, рулоны наклеек и т.п.

Всего было изъято 42,5 тыс. килограммов поддельного стирального порошка и жидкого средства для стирки Ariel.

По данным пресс-центра Госполиции Латвии, в микрорайоне Дарзциемс стражи порядка обнаружили помещение, где упаковывают и хранят поддельную продукцию Ariel.

12 ноября из Литвы в Латвию прибыли две грузовых машины с полуприцепами. Как оказалось, поддельная продукция и помещения, где ее фасовали, находилось в Дарзциемсе. Подозреваемых задержали во время погрузки.

С водителями фур полиция провела процессуальные действия, а задержанные граждане Литвы (1978 и 1990 г.р.) оказались членами международной преступной организации. Иностранцев задержали и доставили в изолятор временного содержания.

Во время обыска в помещениях, где хранили и паковали поддельные порошки и средства для стирки Ariel, полиция изъяла еще около 22 000 кг порошкообразного и жидкого вещества.

Также во время обыска полиция констатировала на складе упаковки с заготовками Ariel, наклейки, картонные вкладыши, клей и многое другое.

Стоит отметить, что в момент задержания подозреваемые успели загрузить в полуприцеп еще 19 поддонов с исходными материалами и готовой продукцией.

По версии полиции, вся поддельная продукция предназначалась для дальнейшей реализации в других странах Европы.