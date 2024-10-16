В результате взрыва на Каунасской электростанции пострадал работник

Предприятие Kauno energija выражает искренние соболезнования семье, родственникам и коллегам погибшего.
Как сообщило предприятие, несчастный случай произошел на участке работ, переданном под ответственность подрядчика, во время проведения работником подрядчика испытания прочности отключенного трубопровода.
Правоохранительные органы, Государственная инспекция по труду проводят расследование инцидента.
По данным Департамента полиции, инцидент был зарегистрирован около 11.20 час. по адресу ул. Егайнес.
35-летний пострадавший был госпитализирован.
По факту нарушения требований по охране труда и здоровья работника начато досудебное расследование.