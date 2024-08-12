2024.08.12 09:33

В результате пожаров в Алитусском и Шилутском районах погибли два человека

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Пожарные
Пожарные
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Два человека погибли в результате пожаров в Алитусском и Шилутском районах.

Как сообщили в Департаменте полиции, обгоревшее тело 62-летнего мужчины было обнаружено в воскресенье утром, примерно в 6 час. утра, после тушения пожара в жилом доме в деревне Гилуйчяй Алитусского района.

Причина пожара устанавливается, начато предварительное расследование для установления причины смерти.

Вечером того же дня, примерно в 23.18 час., в Шилутском районе, деревне Пагриняй, после тушения пожара в многоквартирном доме на месте пожара было обнаружено обгоревшее тело 58-летней женщины.

Начато предварительное расследование для установления причины смерти.

В этом году в результате пожаров в Литве погибло более 50 человек, более 100 получили ожоги или отравились дымом.

С начала года в стране потушено 5,6 тыс. пожаров.

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