В результате пожаров в Алитусском и Шилутском районах погибли два человека

Как сообщили в Департаменте полиции, обгоревшее тело 62-летнего мужчины было обнаружено в воскресенье утром, примерно в 6 час. утра, после тушения пожара в жилом доме в деревне Гилуйчяй Алитусского района.

Причина пожара устанавливается, начато предварительное расследование для установления причины смерти.

Вечером того же дня, примерно в 23.18 час., в Шилутском районе, деревне Пагриняй, после тушения пожара в многоквартирном доме на месте пожара было обнаружено обгоревшее тело 58-летней женщины.

Начато предварительное расследование для установления причины смерти.

В этом году в результате пожаров в Литве погибло более 50 человек, более 100 получили ожоги или отравились дымом.