В результате ДТП в Скуодаccком районе погиб водитель и несовершеннолетний ребенок

По данным Департамента полиции, авария произошла около 17.21 час. на 46-м километре трассы Мажейкяй–Скуодас, недалеко от села Шаркес, в Александрийском старостве.

Столкнулись VW Touran, которым управлял 69-летний мужчина, и Opel Meriva, которым управляла 25-летняя женщина.

На место происшествия были направлены силы Скуодасской пожарно-спасательной службы Клайпедского областного пожарно-спасательного управления, информация о происшествии была передана на Клайпедскую станцию ​​скорой помощи и в Главный комиссариат полиции Клайпедской области.