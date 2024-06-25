В результате ДТП в Скуодаccком районе погиб водитель и несовершеннолетний ребенок

По данным Департамента полиции, авария произошла около 17.21 час. на 46-м километре трассы Мажейкяй–Скуодас, недалеко от села Шаркес, в Александрийском старостве.
Столкнулись VW Touran, которым управлял 69-летний мужчина, и Opel Meriva, которым управляла 25-летняя женщина.
На место происшествия были направлены силы Скуодасской пожарно-спасательной службы Клайпедского областного пожарно-спасательного управления, информация о происшествии была передана на Клайпедскую станцию скорой помощи и в Главный комиссариат полиции Клайпедской области.
Как выяснилось, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель VW Touran, пострадали водитель Opel Meriva и пассажиры, следовавшие вместе: 8-летний мальчик, 11-летний мальчик, 6-летняя девочка и 2-летний мальчик. С различными травмами они были госпитализированы.
Поздее сообщили, что в тот же день в Клайпедской больнице примерно в 20.10 час. от полученных травм скончался мальчик (2013 г. р.).
По факту происшествия начато предварительное расследование.