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В Ретавасе из-за внезапно настигших водителя проблем со здоровьем автобус оказался в кювете. Должностные лица сообщили, что водитель не выжил. Других пострадавших или погибших нет.
В Ретавасе автобус съехал с дороги, водитель не выжил
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По словам сотрудников полиции, автобус съехал с дороги в воскресенье около 7 часов утра.

По предварительным данным, у водителя были проблемы со здоровьем, врачи уже не могли ему помочь.

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