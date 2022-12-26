В Ретавасе автобус съехал с дороги, водитель не выжил

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В Ретавасе из-за внезапно настигших водителя проблем со здоровьем автобус оказался в кювете. Должностные лица сообщили, что водитель не выжил. Других пострадавших или погибших нет.
По словам сотрудников полиции, автобус съехал с дороги в воскресенье около 7 часов утра.
По предварительным данным, у водителя были проблемы со здоровьем, врачи уже не могли ему помочь.
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