По данным полиции, поступило сообщение о том, что в 8.55 час. в Кедайняй, неподалеку от улицы Йосвайняй, в реке Невежис замечено тело мертвого мужчины.
"Уже получено подтверждение, что это – пропавший без вести мужчина 2004 года рождения", — во вторник сообщила агентству ELTA главный специалист Отдела связи Главного комиссариата полиции Каунасского округа Реда Зараускене.
Тело заметили рыбаки, которые не только информировали полицию, но и подтащили утопленника к берегу, не дав течению унести.
Тело утопленника на берег вытащили пожарные-спасатели.
Напомним, что на Пасху в Кракяй пропал 18-летний молодой человек и несколько дней назад пожарные-спасатели искали его тело в реке Невежис.
Начато досудебное расследование для установления причины смерти.
18-летний юноша из городка Кракяй пропал в Пасхальный вечер и уже 20 апреля начались его поиски. Тогда же было объявлено, что в последний раз молодого человека видели на Большой рыночной площади в Кедайняй.
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