aA
1 мая полиция, врачи и пожарные-спасатели получили сообщение о том, что в реке Нерис замечен утопленник.
В реке Нерис обнаружено тело утопленника мужского пола
© DELFI / Erika Venckutė

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 16 ч. поступила информация о том, что в реке Нерис, около деревни Валай, замечен утопленник.

В 16.44 ч. тело достали из воды и передали полиции.

По данным Delfi, утопленника заметил человек, проплывавший на байдарке.

По предварительным данным, тело утопленника мужского пола находится в стадии разложения.

Не исключено, что это тело пропавшего 4 февраля в Вильнюсе Миколаса Давидониса. Полиция пока эту информацию не подтверждает, но и не опровергает.

Статьи по теме:
Поиски Миколаса продолжаются: осматривают реку в сторону Каунаса
Миколаса все еще ищут: поиски переносят на берег реки

Сообщается, что ждут выводов экспертов, осматривающих тело.

Delfi напоминает, что Миколас Давидонис пропал в Вильнюсе 4 февраля. У реки Нерис, под Жирмунайским мостом, были обнаружены вещи подростка - куртка, рюкзак, телефон, банковская карта и наушники.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Прокурор: поиски пропавшего 15-летнего подростка продолжаются

Продолжаются поиски пропавшего почти месяц назад...

Поиски Миколаса: организаторы просят о помощи, обращаются к рыбакам

В Литве продолжаются поиски пропавшего 4 февраля...

TOP новостей

В каких районах столицы Литвы самый чистый воздух?

Проблема загрязнения воздуха твердыми частицами...

В Литве поднимают вопрос снижения налогов среднему классу: за чей счет это возможно?

Благодаря повышению необлагаемого налогами минимума...

Krizė

Плохие новости в Литве: растет число должников, сокращается количество работников

Несмотря на то, что на дворе солнечная весна, в...

Парламенту Литвы снова предложат изменить статус 1 мая

Парламенту Литвы во второй раз предложат лишить 1 мая...

Курортные контрасты: в выходные в Паланге и Ниде - столпотворение, а в Швянтои - полный штиль

Несмотря на то, что в Литве есть и другие курорты - не...