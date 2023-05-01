В реке Нерис обнаружено тело утопленника мужского пола

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 16 ч. поступила информация о том, что в реке Нерис, около деревни Валай, замечен утопленник.

В 16.44 ч. тело достали из воды и передали полиции.

По данным Delfi, утопленника заметил человек, проплывавший на байдарке.

По предварительным данным, тело утопленника мужского пола находится в стадии разложения.

Не исключено, что это тело пропавшего 4 февраля в Вильнюсе Миколаса Давидониса. Полиция пока эту информацию не подтверждает, но и не опровергает.

Сообщается, что ждут выводов экспертов, осматривающих тело.

Delfi напоминает, что Миколас Давидонис пропал в Вильнюсе 4 февраля. У реки Нерис, под Жирмунайским мостом, были обнаружены вещи подростка - куртка, рюкзак, телефон, банковская карта и наушники.