В реке Нерис обнаружено тело утопленника мужского пола

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 16 ч. поступила информация о том, что в реке Нерис, около деревни Валай, замечен утопленник.
В 16.44 ч. тело достали из воды и передали полиции.
По данным Delfi, утопленника заметил человек, проплывавший на байдарке.
По предварительным данным, тело утопленника мужского пола находится в стадии разложения.
Не исключено, что это тело пропавшего 4 февраля в Вильнюсе Миколаса Давидониса. Полиция пока эту информацию не подтверждает, но и не опровергает.
Сообщается, что ждут выводов экспертов, осматривающих тело.
Delfi напоминает, что Миколас Давидонис пропал в Вильнюсе 4 февраля. У реки Нерис, под Жирмунайским мостом, были обнаружены вещи подростка - куртка, рюкзак, телефон, банковская карта и наушники.
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