В реке Нерис обнаружена черная коробка с пистолетом

Департамент полиции сообщает, что 28 августа, в 18 ч. в Вильнюсе, в реке около ул. Бирутес, была обнаружена черная коробка.

О находке сообщили в полицию, потому что в коробке оказался пистолет La Pistola Valtro modello Mini и 6 патронов.

Оружие и патроны забрала полиция. Ведется расследование.