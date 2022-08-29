В реке Нерис обнаружена черная коробка с пистолетом

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Вильнюсская полиция выясняет, кто мог выбросить в реку оружие.
Департамент полиции сообщает, что 28 августа, в 18 ч. в Вильнюсе, в реке около ул. Бирутес, была обнаружена черная коробка.
О находке сообщили в полицию, потому что в коробке оказался пистолет La Pistola Valtro modello Mini и 6 патронов.
Оружие и патроны забрала полиция. Ведется расследование.
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