aA
Вильнюсская полиция выясняет, кто мог выбросить в реку оружие.
В реке Нерис обнаружена черная коробка с пистолетом
© Klaipėdos aps. VPK

Департамент полиции сообщает, что 28 августа, в 18 ч. в Вильнюсе, в реке около ул. Бирутес, была обнаружена черная коробка.

О находке сообщили в полицию, потому что в коробке оказался пистолет La Pistola Valtro modello Mini и 6 патронов.

Оружие и патроны забрала полиция. Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В преддверии кризиса жители Литвы ищут дополнительную работу: советы эксперта

Обесценивание денег во всем мире заставляет жителей...

"Самые влиятельные Литвы" - общественные деятели: Якилайтис, Кояла, Бумблаускас

Портал Delfi публикует результаты осуществляемого...

Прогноз синоптиков на неделю: осень начнется с больших перемен

В понедельник над Литвой пройдет атмосферный фронт....

В Вильнюсе начинают взрывать конструкции недостроенного стадиона

В Вильнюсе с понедельника начинают взрывать...

Из-за роста цен на электричество в столице Литвы в некоторых местах выключат освещение на улицах

Из-за сильного роста цен на электричество в столице...