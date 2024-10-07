2024.10.07 12:13

В реке Миния недалеко от Картены замечено пятно нефтепродуктов

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Minija
Minija
ФОТО: DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

В воскресенье в реке Миния недалеко от города Картена было замечено нефтяное пятно, сообщили в Департаменте пожарной безопасности и спасения (ДПБС).

По данным ДПБС, в 14.13 час. поступило сообщение о том, что в Кретингском районе, в реке Миния, недалеко от городка Картена, было замечено пятно нефтепродуктов.

Выяснилось, что загрязнения видны на 3-километровом участке реки. На мосту по всей ширине реки установлен 15-метровый барьер. Совместно с работниками-экологами была проведена разведка русла реки в поисках источника загрязнения.

По просьбе природоохранников поверхность воды была распылена специальным веществом, нейтрализующим смазочные материалы и другие загрязняющие вещества.

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