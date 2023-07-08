В Расейняйском районе пьяные друзья пытались скрыться с места аварии

В Расейняйском районе сотрудники полиции получили сообщение, что после аварии один автомобиль пытался скрыться. Оперативно прибывшие сотрудники обнаружили автомобиль и ехавших в нем людей в нетрезвом состоянии, но оба утверждали, что за рулем не были.