08 июля 2023 г. 15:37

В Расейняйском районе пьяные друзья пытались скрыться с места аварии

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Kas vyksta Kaune
В Расейняйском районе сотрудники полиции получили сообщение, что после аварии один автомобиль пытался скрыться. Оперативно прибывшие сотрудники обнаружили автомобиль и ехавших в нем людей в нетрезвом состоянии, но оба утверждали, что за рулем не были.

В полицию поступило сообщение о том, что 7 июля в 14.10 час в Расейняйском р-не, в г. Арегала, ул. Витауто, столкнулись управляемый трезвым мужчиной 1960 г.р. автомобиль WV Passat и автомобиль Тойота, за рулем которого находилась трезвая женщина 1977 гр., и автомобиль Ауди А6, управляемый неустановленным лицом, который скрылся с места аварии.

У мужчины 1992 г.р., управляющего автомобилем Ауди А6 при первой проверке было установлено 2,33 промилле алкоголя, он отказался от второго теста на трезвость. У находившегося в автомобиле второго мужчины 1988 г.р. установлено 4,05 промилле алкоголя.

В аварии никто не пострадал. Полицейские выясняют, кто был за рулем автомобиля.

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