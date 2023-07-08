В Расейняйском районе пьяные друзья пытались скрыться с места аварии

В полицию поступило сообщение о том, что 7 июля в 14.10 час в Расейняйском р-не, в г. Арегала, ул. Витауто, столкнулись управляемый трезвым мужчиной 1960 г.р. автомобиль WV Passat и автомобиль Тойота, за рулем которого находилась трезвая женщина 1977 гр., и автомобиль Ауди А6, управляемый неустановленным лицом, который скрылся с места аварии.
У мужчины 1992 г.р., управляющего автомобилем Ауди А6 при первой проверке было установлено 2,33 промилле алкоголя, он отказался от второго теста на трезвость. У находившегося в автомобиле второго мужчины 1988 г.р. установлено 4,05 промилле алкоголя.
В аварии никто не пострадал. Полицейские выясняют, кто был за рулем автомобиля.
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