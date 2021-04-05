В Расейняй ночью произошло серьезное ДТП

По данным Департамента полиции, ДТП в Расейняй, на ул. Майронё, произошло в 23.51 ч. Столкнулись автомобили Opel Vectra и Audi. После столкновения оба автомобиля оказались на тротуаре и остановились у полицейского комиссариата. Автомобиль Audi сломал дерево и врезался во флагштоки у дверей в комиссариат.
Один флагшток был выломан, другой погнут, третий уцелел. После этого Audi остановился у самой стены комиссариата.
Полицейские сказали Delfi, что в ДТП люди не пострадали, оба водителя были трезвыми (автомобилем Opel управлял водитель 2002 г.р., а Audi – 1996 г.р.). Предполагают, что причиной ДТП была высокая скорость.
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