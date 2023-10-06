В Расейнском районе скончался второклассник

Ребенка привезли из Арёгалы в Кауансскую больницу. Мальчик скончался в больнице во время операции.
Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти.
Представитель школы опровергла информацию о том, что ребенок был в школе, сообщает lrt.lt.
Шяуляйская полиция информировала Delfi о том, что 7-летнего ребенка в больницу привезли из дома в Арёгале.
"Поскольку он находился в тяжелом состоянии, его перевезли в Каунаскую клинику, там ребенка оперировали из-за проблем с желудком. 3 октября, в 3.25 ч. мальчик скончался. Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти", – сказала представитель полиции Гайлуте Смагурене.