В Расейнском районе скончался второклассник

Ребенка привезли из Арёгалы в Кауансскую больницу. Мальчик скончался в больнице во время операции.

Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти.

Представитель школы опровергла информацию о том, что ребенок был в школе, сообщает lrt.lt.

Шяуляйская полиция информировала Delfi о том, что 7-летнего ребенка в больницу привезли из дома в Арёгале.