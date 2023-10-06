В Расейнском районе скончался второклассник

 
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Žvakė
Žvakė
ФОТО: Unsplash

В Расейнском районе, в Арёгале, 3 октября скончался малолетний ребенок (2015 г.р.). Второклассник умер в больнице. По данным источников Raseinių naujienоs, мальчику 2015 г.р. плохо стало в школе.

Ребенка привезли из Арёгалы в Кауансскую больницу. Мальчик скончался в больнице во время операции.

Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти.

Представитель школы опровергла информацию о том, что ребенок был в школе, сообщает lrt.lt.

Шяуляйская полиция информировала Delfi о том, что 7-летнего ребенка в больницу привезли из дома в Арёгале.

"Поскольку он находился в тяжелом состоянии, его перевезли в Каунаскую клинику, там ребенка оперировали из-за проблем с желудком. 3 октября, в 3.25 ч. мальчик скончался. Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти", – сказала представитель полиции Гайлуте Смагурене.

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