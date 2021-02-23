В Расейнском районе девочка обнаружила тело таксистa

21 февраля утром 13-летняя девочка из деревни Иляй (Расейнский район) недалеко от дома в лесочке увидела в снегу автомобиль VW Passat, а рядом с ним - тело мужчины.
Полиция выяснила, что покойный - 59-летний таксист. На шее у покойного были следы царапин.
Появились подозрения, что мужчина убит. Полиции удалось задержать подозреваемого.
Им оказался житель Арёгалы, не раз попадавший в поле зрения полиции (был судим за кражи, грабежи, мошенничество и другие преступления).
В конце сентября прошлого года мужчину выпустили из колонии, где он находился за совершенные в 2018 г. преступления. 20 февраля вечером он был пьян. Подозреваемый попросил таксиста отвезти его из Арёгалы в Расейняй. Однако на деле у него были иные планы. Зная, что у водителя есть деньги, он решил его ограбить.
Подозревают, что в деревне Иляй он решил осуществить свой план - задушил таксиста и забрал около 300 евро, потом вытолкнул жертву из машины и поехал на АЗС. Там он уточнил дорогу и поехал к другу в Расейняй.
Возвращался он той же дорогой. Подозреваемый решил избавиться от автомобиля и оставил его рядом с телом. После этого пешком пошел к другу в Расейнский район и пил с ним всю ночь. Днем его арестовала полиция.
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