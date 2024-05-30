2024.05.30 15:41

В рамках расследования о возможном нарушении санкций Vičiūnų grupė подозрения предъявлены четырем лицам

 
ELTA
ru.DELFI.lt
„Vičiūnų" grupė
„Vičiūnų" grupė
ФОТО: DELFI / Nerijus Povilaitis

В ходе досудебного расследования по факту возможного обхода санкций со стороны Plungės kooperatinė prekyba, входящей в состав Vičiūnų grupė, подозрения предъявлены четырем лицам, сообщает новостной портал lrt.lt.

„В рамках расследования возможного нарушения международных санкций при перевозке подсанкционной продукции в Россию в настоящее время четырем физическим лицам вручены уведомления о подозрениях. Расследование продолжается, в ходе него проводятся все необходимые досудебные следственные действия“, - сообщили lrt.lt в письменном ответе представители Генеральной прокуратуры.

Есть ли среди подозреваемых акционеры Vičiūnų grupė, прокуратура не сообщает.

Новостной портал lrt.lt публиковал расследование, в ходе которого выяснилось, что принадлежащее Vičiūnų grupė предприятие Plungės kooperatinė prekyba как минимум 11 раз перевозило в Советск товары, попавшие под санкции.

Сообщается, что из Литвы в Калининград перевезли продукцию и технологии, отнесенные к категории высокоприоритетных товаров для поля боя.

Vičiūnai признали, что перевозили такие товары в Россию, но утверждают, что не знали о санкциях.

Клайпедская окружная прокуратура поручила сотрудникам территориального отдела Таможенной криминальной службы провести расследование возможного нарушения международных санкций предприятием Plungės kooperatinė prekyba, принадлежащим Vičiūnų grupė.

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