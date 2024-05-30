В рамках расследования о возможном нарушении санкций Vičiūnų grupė подозрения предъявлены четырем лицам

„В рамках расследования возможного нарушения международных санкций при перевозке подсанкционной продукции в Россию в настоящее время четырем физическим лицам вручены уведомления о подозрениях. Расследование продолжается, в ходе него проводятся все необходимые досудебные следственные действия“, - сообщили lrt.lt в письменном ответе представители Генеральной прокуратуры.
Есть ли среди подозреваемых акционеры Vičiūnų grupė, прокуратура не сообщает.
Новостной портал lrt.lt публиковал расследование, в ходе которого выяснилось, что принадлежащее Vičiūnų grupė предприятие Plungės kooperatinė prekyba как минимум 11 раз перевозило в Советск товары, попавшие под санкции.
Сообщается, что из Литвы в Калининград перевезли продукцию и технологии, отнесенные к категории высокоприоритетных товаров для поля боя.
Vičiūnai признали, что перевозили такие товары в Россию, но утверждают, что не знали о санкциях.
Клайпедская окружная прокуратура поручила сотрудникам территориального отдела Таможенной криминальной службы провести расследование возможного нарушения международных санкций предприятием Plungės kooperatinė prekyba, принадлежащим Vičiūnų grupė.