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Пожар в Рамигале (Паневежский район) начался в четверг, в 20 ч. Когда на место происшествия приехала полиция, деревянный одноэтажный дом был весь в дыму. Пожарные-спасатели вынесли из дома женщину, она была без сознания.
В Рамигале во время пожара погибла женщина
© Shutterstock

На теле пострадавшей были серьезные ожоги. Женщину увезли в больницу. К сожалению, жизнь женщины спасти не удалось, через 1,5 часа она скончалась.

Полностью выгорела квартира в мансарде, обгорела крыша дома. Причину пожара выясняют следователи.

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