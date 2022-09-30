В Рамигале во время пожара погибла женщина

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Пожар в Рамигале (Паневежский район) начался в четверг, в 20 ч. Когда на место происшествия приехала полиция, деревянный одноэтажный дом был весь в дыму. Пожарные-спасатели вынесли из дома женщину, она была без сознания.
На теле пострадавшей были серьезные ожоги. Женщину увезли в больницу. К сожалению, жизнь женщины спасти не удалось, через 1,5 часа она скончалась.
Полностью выгорела квартира в мансарде, обгорела крыша дома. Причину пожара выясняют следователи.
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