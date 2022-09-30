В Рамигале во время пожара погибла молодая женщина

На теле пострадавшей были серьезные ожоги (второй и третьей степени). Женщину увезли в больницу. К сожалению, жизнь женщины спасти не удалось, через 1,5 часа она скончалась.

Полностью выгорела квартира в мансарде, обгорела крыша дома. Причину пожара выясняют следователи.

Староста Рамигалы Валдас Хирв подтвердил, что пока причины пожара неясны, но подозревают, что причиной возгорания мог быть тлеющий окурок или неисправная система отопления.

"Этот дом много лет стоял заброшенный, в нем официально никто не жил. Около 15 лет шли ремонты, на первом этаже никто не жил. Жили в мансарде. Погибшая не была зарегистрирована в этом доме. Она несколько лет жила с владельцем дома", – сказал староста, заметив, что владельцу дома будут платить пособие.

По словам местных жителей, этот дом с давних времен называют "штабом", потому что там жгли кабель, отработанное масло, плавили металл.

"Иначе и быть не могло", – сказал о случившемся один из соседей.

"Владельцу дома лет 40, три года он жил с погибшей молодой женщиной. Вечером он взял деньги в долг и поехал на похороны, оставил сожительницу дома одну. Мы думаем, что пожар начался либо из-за окурка, либо из-за печки", – сказал другой сосед.