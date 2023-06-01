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В районе Жверинас во время пожара повреждены три автомобиля.
В районе Жверинас подожжен автомобиль, повреждены и два соседних авто
© DELFI

Автомобиль BMW 1er Reihe на ул. А.Мицкявичаус загорелся 1 июня около 3 ч. ночи.

К приезду пожарных-спасателей открытым пламенем горели автомобили BMW и Toyota Avensis.

В BMW (2012 г.в.) сгорело все, что могло сгореть, выгорела передняя часть и салон Toyota Avensis (2016 г.в.).

Расплавились пластиковые детали и фары SAAB Aero (2001 г.в.).

Ущерб устанавливается.

Подозревают, что BMW был подожжен. Начато расследование.

В районе Жверинас подожжен автомобиль, повреждены и два соседних авто
© DELFI

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