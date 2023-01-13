В районе Ужупис рухнула стена жилого дома

О несчастье по номеру 112 сообщили в 18.54 ч. Пожарные-спасатели приехали к зданию на ул. Паупё, 4 и эвакуировали жителей.
К счастью, никто не пострадал, однако, пока специалисты не проверят здание, люди не смогут вернуться домой.
На месте происшествия выяснилось, что рухнула стена, которая укрепляла склон. На стене дома трещин не было, но состояние дома вызвало определенные опасения, конструкции выглядели деформированными. О происшествии сообщили представителям муниципалитета. Они решат, что делать с жильцами.
Кирпичи упали во двор дома, куда пожарные-спасатели никого не впускают.
Женщина, которая живет рядом с этим местом, сказала, что во время инцидента дрожали стены ее дома, казалось, что началось землетрясение.
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