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Полиция информировала, что в Радвилишкском районе печально завершилась тренировка по верховой езде.
В четверг, в 15.55 ч. в дер. Кабляй, в Радвилишкском районе, во время тренировки упала лошадь, а с ней и наездник. Мужчина (1992 г.р.) погиб.
Начато расследование.
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