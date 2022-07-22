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Полиция информировала, что в Радвилишкском районе печально завершилась тренировка по верховой езде.
Daivos Zavadskienės žirgynas
Daivos Zavadskienės žirgynas
© Sekundė.lt

В четверг, в 15.55 ч. в дер. Кабляй, в Радвилишкском районе, во время тренировки упала лошадь, а с ней и наездник. Мужчина (1992 г.р.) погиб.

Начато расследование.

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