В Радвилишкском районе больной ковидом мужчина нарушил правила изоляции и устроил пьянку

25 мая, в 11.30 ч., на ул. Валманчай, в городке Поцюнеляй (Радвилишкский район) мужчина 1964 г.р., которого врачи уведомили, что он болеет коронавирусом, поэтому должен изолироваться, не соблюдал установленные требования, ушел из дома, ходил в общественные места, общался с другими людьми, подвергая их угрозе заражения опасной инфекцией.

2 июня, в 15 ч. у себя дома вышеупомянутый мужчина устроил пьянку, пригласив других людей, чем подверг их угрозе заражения опасной инфекцией.

Подозреваемого еще не допросили и не задержали.

Начато расследование.