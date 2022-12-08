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По данным полиции, в Пренайском районе было обнаружено тело мужчины.
В рабочее время на деревообрабатывающем предприятии скончался мужчина
© DELFI / Karolina Pansevič

По предварительным данным, 7 декабря, в 7.45 ч. в Пренайском районе, в Шилавотасском старостве на деревообрабатывающем предприятии в рабочее время на полу обнаружили тело мужчины (1972 г.р.) без следов насилия.

Начато расследование.

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