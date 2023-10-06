В пятницу вечером в Вильнюсе полиция и врачи скорой выезжали в Науининкай на место массовой драки

 
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На странице Науининкской общины в фейсбуке в пятницу вечером появились фотографии нескольких экипажей полиции и скорой.

Вильнюсская полиция сообщает, что было получено сообщение о конфликте на балконе многоквартирного дома на ул. Шалткальвю. Звонивший опасался, что кто-либо может упасть с балкона.

Когда выяснилось, что в квартире есть дети, на место происшествия выехали полицейские и скорая. Соседи зафиксировали, как в скорую на носилках выносили нескольких мужчин.

Люди подозревают, что диагноз - передозировка наркотиков. Пострадавших увезли в больницу. На место происшествия выехали сотрудники службы по правам детей. По данным полиции, задержаны несколько человек.

Delfi благодарит Артураса Ярошенко за фотографии и видео!

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