В пятницу вечером в Вильнюсе полиция и врачи скорой выезжали в Науининкай на место массовой драки

Вильнюсская полиция сообщает, что было получено сообщение о конфликте на балконе многоквартирного дома на ул. Шалткальвю. Звонивший опасался, что кто-либо может упасть с балкона.

Когда выяснилось, что в квартире есть дети, на место происшествия выехали полицейские и скорая. Соседи зафиксировали, как в скорую на носилках выносили нескольких мужчин.

Люди подозревают, что диагноз - передозировка наркотиков. Пострадавших увезли в больницу. На место происшествия выехали сотрудники службы по правам детей. По данным полиции, задержаны несколько человек.