Департамент полиции информировал, что 10 марта, в 19.53 ч., в Каунасском районе, на полустанке Правенишкес-Палямонас, на 23-м км, поезд сбил находившегося на рельсах человека.

По словам очевидцев, поезд не трогается с места. На поезде много людей ехало на концерт Робби Уильямса, однако из-за несчастного случая они застряли в пути.