aA
В пятницу поздно вечером произошло несчастье в каунасском районе. Сообщается, что пассажирский поезд насмерть сбил человека.
Департамент полиции информировал, что 10 марта, в 19.53 ч., в Каунасском районе, на полустанке Правенишкес-Палямонас, на 23-м км, поезд сбил находившегося на рельсах человека.
По словам очевидцев, поезд не трогается с места. На поезде много людей ехало на концерт Робби Уильямса, однако из-за несчастного случая они застряли в пути.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Italų širdis užkariavusios lietuvaitės: vyrams, pavargusiems nuo savo valdingų italių, mūsų moterys ten – aukso vertės pasidalino, ką pamatyti ir aplankyti Romoje (1)
TOP новостей
Климатолог сделал прогноз на март: конец месяца будет совсем другим
Климатолог Гинтаутас Станкунавичюс в пятницу в...
Из-за заторов на магистрали Вильнюс-Каунас поклонники Робби Уильямса могут не попасть на концерт продают билеты
В пятницу вечером множество поклонников творчества...
В Литве распространяется опасный программный код: как защититься?
Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ)...
Эфир Delfi: протесты в Грузии против "российского закона" — победа гражданского общества?
10 марта стало известно, что парламент Грузии прекратил...