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В пятницу поздно вечером произошло несчастье в каунасском районе. Сообщается, что пассажирский поезд насмерть сбил человека.
Dailiaus Dargio nuotr.
Dailiaus Dargio nuotr.

Департамент полиции информировал, что 10 марта, в 19.53 ч., в Каунасском районе, на полустанке Правенишкес-Палямонас, на 23-м км, поезд сбил находившегося на рельсах человека.

По словам очевидцев, поезд не трогается с места. На поезде много людей ехало на концерт Робби Уильямса, однако из-за несчастного случая они застряли в пути.

Dailiaus Dargio nuotr.
Dailiaus Dargio nuotr.

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