В пятницу в Вильнюсе столкнулись два Citroen, один из них перевернулся

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В пятницу рано утром в Вильнюсе, на перекрестке ул. Витауто и Упес столкнулись два автомобиля Citroen: микроавтобус и легковушка. В полицию о происшествии сообщили в 6.55 ч.
Легковой автомобиль перевернулся и снес светофор.
По предварительным данным, люди в ДТП серьезных травм не получили. На осмотр в больницу увезли женщину лет 50, которая управляла автомобилем Citroen C4.
Водитель Citroen Jumper сказал, что легковой автомобиль выехал на перекресток на красный свет.
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