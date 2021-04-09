В пятницу в Вильнюсе столкнулись два Citroen, один из них перевернулся

Легковой автомобиль перевернулся и снес светофор.

По предварительным данным, люди в ДТП серьезных травм не получили. На осмотр в больницу увезли женщину лет 50, которая управляла автомобилем Citroen C4.

Водитель Citroen Jumper сказал, что легковой автомобиль выехал на перекресток на красный свет.