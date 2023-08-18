В пятницу утром поступило сообщение о ликвидации пожара в Пагегяй

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 23.54 ч., была объявлена локализация – распространение огня было остановлено.
9 автоцистерн работали на месте происшествия до утра в пятницу.
В 6 ч. сообщили о ликвидации пожара.
В 9 ч. утра у храма все еще работали пожарные-спасатели, проводили заключительные работы. Во время пожара выгорело 300 м² крыши, оставшаяся часть сильно обгорела.
Пожарные успели вынести из храма ценные картины, литургическое облачение.
О пожаре сообщили 17 августа, в 14 ч.
В поисках места возгорания пожарные использовали дрон и тепловизор.
Для поставок воды проложили магистральную линию длиной 200 м.
Настоятель костела Казис Жутаутас сказал, что пока сложно оценить нанесенный пожаром ущерб. Вероятно, по его словам, больше всего пострадала крыша и покрывшиеся копотью. Ценности из храма успели вынести.