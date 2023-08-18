18 августа 2023 г. 10:55

В пятницу утром поступило сообщение о ликвидации пожара в Пагегяй

 
ru.DELFI.lt
Udriaus Armalio nuotr.
Udriaus Armalio nuotr.
В четверг сообщалось о том, что загорелась крыша костела Св. Креста в Пагегяй. Пожарные-спасатели тушили пожар 16 часов. В пятницу работы на пожарище продолжались.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 23.54 ч., была объявлена локализация – распространение огня было остановлено.

9 автоцистерн работали на месте происшествия до утра в пятницу.

В 6 ч. сообщили о ликвидации пожара.

В 9 ч. утра у храма все еще работали пожарные-спасатели, проводили заключительные работы. Во время пожара выгорело 300 м² крыши, оставшаяся часть сильно обгорела.

Пожарные успели вынести из храма ценные картины, литургическое облачение.

О пожаре сообщили 17 августа, в 14 ч.

В поисках места возгорания пожарные использовали дрон и тепловизор.

Для поставок воды проложили магистральную линию длиной 200 м.

Настоятель костела Казис Жутаутас сказал, что пока сложно оценить нанесенный пожаром ущерб. Вероятно, по его словам, больше всего пострадала крыша и покрывшиеся копотью. Ценности из храма успели вынести.

Udriaus Armalio nuotr.
Udriaus Armalio nuotr.
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