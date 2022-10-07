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В пятницу около торгового центра Akropolis в Вильнюсе перевернулся автомобиль.
В пятницу около торгового центра Akropolis в Вильнюсе перевернулся автомобиль
© DELFI

Полиция информировала, что в 13.55 ч. на перекрестке ул. Озо и Гялвону перевернулся автомобиль. Звонившая женщина сказала, что в машине находятся три человека, она видит, что люди пытаются выбраться из машины.

На место происшествия приехала полиция, скорая и пожарные-спасатели.

Департамент пожарной безопасности и спасения указал, что люди сами выбрались из машины. Врачи оказали им необходимую помощь. По предварительным данным, они получили легкие повреждения.

По словам пожарных, пострадала водитель. Она была в сознании. Женщина получила травму ноги.

в месте ДТП образовался затор.

Полиция информировала, что, по предварительным данным, автомобиль Škoda не пропустил автомобиль Toyota, это и стало причиной ДТП.

Пострадавшую женщину (1952 г.р.) увезли в больницу. О других пассажирах ничего не сообщается.

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