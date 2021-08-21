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20 августа в Зарасай на ул. Витауто было обнаружено тело подростка, сообщает полиция.
В пятницу на улице в Зарасай было обнаружено тело подростка
© AFP / Scanpix

Тело юноши 2006 г.р. обнаружили в 13 ч.

Начато расследование, выясняют причину смерти несовершеннолетнего.

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