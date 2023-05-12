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7 мая таможенники в Кене задержали сразу два контрабандных груза. В обоих случаях сигареты нашли в контейнерах, которые были ввезены в Литву.
В "пустых" контейнерах обнаружена контрабанда за 100 000 евро
© MKT

Первый состав поезда, который приехал из Беларуси, таможенники проверили на рентгене в 6.25 ч.

Выяснилось, что в поезде, который шел транзитом из Санкт-Петербурга в Калининградскую область, находится контрабанда - 14 000 пачек белорусских сигарет NZ Gold и Fest. Их нашли в двух вагонах. Сигареты не были замаскированы, просто лежали на полу.

Второй груз был задержан в 7 ч., контрабанду также обнаружили в составе, который ехал из России в Калининградскую область. На этот раз нашли 11 960 пачек белорусских сигарет Minsk Capital, они также лежали на полу вагонов.

Таможенники подозревают, что так контрабандисты "проверяют" новый рентген, поскольку в последнее время обнаруживают относительно небольшие партии контрабанды.

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