В "пустых" контейнерах обнаружена контрабанда за 100 000 евро

Первый состав поезда, который приехал из Беларуси, таможенники проверили на рентгене в 6.25 ч.
Выяснилось, что в поезде, который шел транзитом из Санкт-Петербурга в Калининградскую область, находится контрабанда - 14 000 пачек белорусских сигарет NZ Gold и Fest. Их нашли в двух вагонах. Сигареты не были замаскированы, просто лежали на полу.
Второй груз был задержан в 7 ч., контрабанду также обнаружили в составе, который ехал из России в Калининградскую область. На этот раз нашли 11 960 пачек белорусских сигарет Minsk Capital, они также лежали на полу вагонов.
Таможенники подозревают, что так контрабандисты "проверяют" новый рентген, поскольку в последнее время обнаруживают относительно небольшие партии контрабанды.
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