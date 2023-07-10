10 июля 2023 г. 17:12

В "пустом" грузовике литовские таможенники обнаружили контрабанду сигарет на 400 000 евро

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Muitines kriminaline tarnyba

4 июля литовские таможенники перехватили очередную партию белорусских сигарет. Фура под управлением гражданина Беларуси пересекала белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Райгардас".

Гражданин Беларуси, прибывший в пункт пропуска "Райгардас" на грузовике "Ивеко" с полуприцепом "Шмиц", заявил властям, что едет в Литву с "пустыми руками". Однако таможенники решили проверить подозрительно пустую машину с помощью системы рентгеновского контроля.

Позже выяснилось, что полуприцеп под самодельной конструкцией внутренней отделки был набит сигаретной контрабандой.

Всего таможенники нашли более 100 000 пачек различных марок белорусских сигарет, стоимость которых с учетом обязательных налогов составляет более 412 000 евро.

В Каунасском отделе Криминальной таможенной службы по факту этой контрабанды начато досудебное расследование, которое ведет прокуратура Каунасского района. Водителя грузовика задержали, но позже отпустили под залог.

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