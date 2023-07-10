В "пустом" грузовике литовские таможенники обнаружили контрабанду сигарет на 400 000 евро

Гражданин Беларуси, прибывший в пункт пропуска "Райгардас" на грузовике "Ивеко" с полуприцепом "Шмиц", заявил властям, что едет в Литву с "пустыми руками". Однако таможенники решили проверить подозрительно пустую машину с помощью системы рентгеновского контроля.
Позже выяснилось, что полуприцеп под самодельной конструкцией внутренней отделки был набит сигаретной контрабандой.
Всего таможенники нашли более 100 000 пачек различных марок белорусских сигарет, стоимость которых с учетом обязательных налогов составляет более 412 000 евро.
В Каунасском отделе Криминальной таможенной службы по факту этой контрабанды начато досудебное расследование, которое ведет прокуратура Каунасского района. Водителя грузовика задержали, но позже отпустили под залог.