В "пустом" грузовике литовские таможенники обнаружили контрабанду сигарет на 400 000 евро

Гражданин Беларуси, прибывший в пункт пропуска "Райгардас" на грузовике "Ивеко" с полуприцепом "Шмиц", заявил властям, что едет в Литву с "пустыми руками". Однако таможенники решили проверить подозрительно пустую машину с помощью системы рентгеновского контроля.

Позже выяснилось, что полуприцеп под самодельной конструкцией внутренней отделки был набит сигаретной контрабандой.

Всего таможенники нашли более 100 000 пачек различных марок белорусских сигарет, стоимость которых с учетом обязательных налогов составляет более 412 000 евро.