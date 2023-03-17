В публичном месте в Шедуве мужчина бил другого и угрожал оружием

В этом месте один мужчина избил другого и даже угрожал ему оружием.
По словам пострадавшего, его избили и даже стреляли в него. Мужчину увезли сначала в Радвилишкскую, а потом в Шяуляйскую больницу. Однако полиция следов пули не обнаружила. Пострадавший был пьян.
Полиция выяснила, что сбежавший с места происшествия 23-летний подозреваемый недавно переехал в Шедуву из Радвилишкиса уже не раз попадал в поле зрения стражей порядка. Через час он был задержан.
Мужчина также был пьян – 2,17 промилле.
Оружие оказалось игрушкой. Для окончательного освидетельствования его передали криминалистам. К счастью, реальную опасность оружие не представляло, но жители были напуганы.
Перед инцидентом оба мужчины пили в пивном баре, а причиной конфликта стало исчезновение бутылки с алкоголем, которая была в рюкзаке у подозреваемого. Он обвинил в исчезновении бутылки своего собутыльника.
Ведется расследование.
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