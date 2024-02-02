В прошлом году в Литве изъяли из обращения 1289 единиц фальшивых евро

Стоимость фальшивых денег составила 64,5 тыс. евро, из них монетами – 819,5 евро.
За 2022 год было обнаружено 1 073 единицы фальшивых евро – 822 банкноты и 251 монета.
"Увеличение количества фальшивых денег в обращении может быть вызвано разными причинами – люди больше путешествуют, оплачивают услуги наличными, продают личные вещи или совершают покупки в местах, где нет возможности проверить подлинность банкнот. Мы постоянно призываем не терять бдительности и тщательно проверять поступающие деньги методом "пощупать-посмотреть-наклонить", - в сообщении указывает эксперт по наличным деньгам Банка Литвы Иева Ванскявиче.
Как и в 2022 году, больше всего было обнаружено поддельных банкнот номиналом 20 и 50 евро, на их долю пришлось 20 и 45 проц. всех фальшивых банкнот соответственно. В 2023 году увеличилось количество поддельных банкнот номиналом 100 евро, которые составили 19 проц. всех поддельных банкнот. Среди монет – больше всего было подделано номиналом 2 евро – 97 проц. всех фальшивых монет. В еврозоне фальшивые банкноты номиналом 20 и 50 евро составляли более 70 проц. всех фальшивых банкнот.
По словам И. Ванскявиче, в обращении также находятся так называемые киноденьги разного номинала и фальшивые банкноты низкого качества. Они составляют 37 проц. всех фальшивых банкнот.
По ее словам, людям следует обращать внимание на то, что бумага настоящих банкнот плотная, имеет специфическое шуршание, при касании ощущаются неровности поверхности. При просмотре против света видны водяной знак, защитная нить и окошко с портретом Европы в голограмме (она есть на всех банкнотах, начиная с номинала 20 евро).
Водяные знаки имеют точную форму, более светлые и темные тона, а защитная нить видна в виде темной линии с четкой и разборчивой цифрой номинала и знаком "€". При наклоне банкноты голограмма светится радужными цветами. Большая цифра номинала меняет цвет с ярко-зеленого до темно-синего.
По данным Европейского центрального банка, всего в 2023 году в еврозоне было обнаружено 467 тыс. фальшивых банкнот. Однако вероятность получения фальшивой банкноты в еврозоне остается очень низкой – на каждый миллион подлинных банкнот евро, находящихся в обращении, приходится 16 фальшивых.
В 2023 году Банк Литвы по запросам физических и юридических лиц заменил 33 тыс. поврежденных или изношенных банкнот и монет на сумму около 750 тыс. евро.