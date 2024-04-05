В производственном помещении хлебопекарни Gudobelė возник пожар

По данным ДПОС, в 21.29 час. поступило сообщение о том, что в пекарне, расположенной на ул. Й. Басанавичюса в Кайшядорском районе, предположительно горит печь.

По прибытии пожарных по указанному адресу, выяснилось, что пожар возник в производственном помещении хлебопекарного предприятия Gudobelė. Помещение было заполнено дымом, емкость в печи уже была потушена порошковыми огнетушителями и вытолкнута из печи работниками до прибытия пожарных.

По данным ДПОС, в 21.48 час. работник предприятия, получивший ожог руки, был передан врачам, но без госпитализации.

Позже в помещениях было отключено электричество, помещения проветрены. Во время пожара обгорела часть деревянных потолочных конструкций.