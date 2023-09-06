В приграничном лесу после засады был пойман литовец. Молодой человек пришел не за грибами

Позже приехал автомобиль Audi A4. Приехавший на нем мужчина уже собирался погрузить свертки в машину, но был задержан и арестован. Им оказался 26-летний житель Швенченского района. Он не отрицал, что пришел за контрабандой - 3000 пачек сигарет "Фест" с белорусской этикеткой. По информации пограничников, сигареты были доставлены из Беларуси дронами.