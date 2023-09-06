В приграничном лесу после засады был пойман литовец. Молодой человек пришел не за грибами

Возле села Пренай Швенчёнского района дежурили сотрудники пограничной Вильнюсского погранотряда, среди них был кинолог со служебной собакой.
Обыскивая местность, пограничники обнаружили в лесу шесть свертков, завернутых в черную полиэтиленовую пленку. Рядом с местом происшествия сотрудники погранслужбы устроили засаду.
Позже приехал автомобиль Audi A4. Приехавший на нем мужчина уже собирался погрузить свертки в машину, но был задержан и арестован. Им оказался 26-летний житель Швенченского района. Он не отрицал, что пришел за контрабандой - 3000 пачек сигарет "Фест" с белорусской этикеткой. По информации пограничников, сигареты были доставлены из Беларуси дронами.
По факту незаконного сбыта акцизных товаров начато досудебное расследование.