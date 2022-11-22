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21 ноября в приемном отделении Игналинской больницы обнаружено тело мужчины.
В приемном отделении Игналинской больницы обнаружено тело мужчины
© DELFI / Karolina Pansevič

Полиция информировала, что около 17.40 ч. в Игналине, на ул. Лигонинес, в приемном отделении было обнаружено тело мужчины (1953 г.р.).

Сообщается, что мужчину, который плохо себя чувствовал, в больницу привез сосед.

Начато расследование.

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