В приемном отделении Игналинской больницы обнаружено тело мужчины

Полиция информировала, что около 17.40 ч. в Игналине, на ул. Лигонинес, в приемном отделении было обнаружено тело мужчины (1953 г.р.).

Сообщается, что мужчину, который плохо себя чувствовал, в больницу привез сосед.

Начато расследование.