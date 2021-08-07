В приехавшем из Беларуси поезде таможня обнаружила контрабандные сигареты

Около 8 ч. утра на железнодорожный пост Стасилай пришел товарный поезд с разными грузами. В ходе тщательной проверки в одном из вагонов со щебнем пограничники обнаружили 60 ящиков (30 000 пачек) сигарет Fest с белорусскими бандеролями. Стоимость контрабанды со всеми налогами составляет 112 800 евро.
Начато расследование.
На этой неделе на железнодорожном посту Стасилай это уже второй контрабандный груз, задержанный литовскими пограничниками (3 августа в вагонах с удобрениями обнаружили 159 ящиков).
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