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Литовские таможенники задержали крупную контрабанду сигарет: 60 ящиков нашли 7 августа в товарном поезде, в вагонах со щебнем. Поезд пришел из Беларуси.
В приехавшем из Беларуси поезде таможня обнаружила контрабандные сигареты
© MKT

Около 8 ч. утра на железнодорожный пост Стасилай пришел товарный поезд с разными грузами. В ходе тщательной проверки в одном из вагонов со щебнем пограничники обнаружили 60 ящиков (30 000 пачек) сигарет Fest с белорусскими бандеролями. Стоимость контрабанды со всеми налогами составляет 112 800 евро.

Начато расследование.

На этой неделе на железнодорожном посту Стасилай это уже второй контрабандный груз, задержанный литовскими пограничниками (3 августа в вагонах с удобрениями обнаружили 159 ящиков).

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