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Литовские пограничники обнаружили во въехавшем из Беларуси грузовом поезде более 26 тыс. пачек контрабандных сигарет. Незаконный груз стоимостью почти 100 тыс. евро был спрятан под строительными материалами.
В прибывшем из Беларуси грузовом поезде - более 26 тысяч пачек контрабандных сигарет
© MKT

В воскресенье литовские пограничники проверяли состав, прибывший из Беларуси на заставу Трибоню. На поезде транзитом из Беларуси в Калининградскую область доставлялись стройматериалы.

Во время проверки пограничники особенно внимательно осмотрели вагон для перевозки сыпучих грузов и обнаружили спрятанные под каменным щебнем 53 картонных коробки, в которых находились 26 500 пачек сигарет Fest, помеченных белорусскими бандеролями.

Стоимость такого груза в Литве, после вычета всех налогов, - свыше 95 тыс. евро.

Начато досудебное расследование. Сигареты выгружены и временно хранятся на заставе Трибоню. Состав продолжил движение по установленному маршруту.

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