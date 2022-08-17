В прибывшем из Беларуси грузовом поезде - более 26 тысяч пачек контрабандных сигарет

В воскресенье литовские пограничники проверяли состав, прибывший из Беларуси на заставу Трибоню. На поезде транзитом из Беларуси в Калининградскую область доставлялись стройматериалы.
Во время проверки пограничники особенно внимательно осмотрели вагон для перевозки сыпучих грузов и обнаружили спрятанные под каменным щебнем 53 картонных коробки, в которых находились 26 500 пачек сигарет Fest, помеченных белорусскими бандеролями.
Стоимость такого груза в Литве, после вычета всех налогов, - свыше 95 тыс. евро.
Начато досудебное расследование. Сигареты выгружены и временно хранятся на заставе Трибоню. Состав продолжил движение по установленному маршруту.
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