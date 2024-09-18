В Пренай пьяный водитель Mercedes-Benz сносил все на своем пути

18 сентября, в 6 ч. в Пренай, на ул. Кауно, легковой автомобиль Mercedes-Benz снес несколько заборов и живые изгороди.
Жители города сразу заподозрили, что машиной управляет нетрезвый водитель, поскольку заметили в салоне несколько жестянок из-под пива.
По сведениям портала Kas vyksta Kaune, беглеца задержала одна из пострадавших жительниц (был снесен ее забор), пассажирка Mercedes-Benz сбежала.
Очевидцы говорят, что Mercedes-Benz ехал на высокой скорости, поскольку снесено несколько заборов, вывернуты бетонные блоки.
По данным полиции Алитусского района, ДТП произошло 18 сентября, в 06.25 ч. в Пренай, на ул. Кауно, нетрезвый (2.42 промилле) мужчина 2000 г.р. не справился с управлением Mercedes-Benz, снес два забора и испортил зеленые насаждения и клумбы.
Люди во время ДТП не пострадали. Начато расследование.