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В Пренайском районе задержан угнанный в Швеции грузовик. Полиция остановила машину и выяснила, что на угнанном грузовике иностранец везет роскошный автомобиль.
В Пренайском районе задержан угнанный в Швеции грузовик
© Stop kadras

Полиция Алитусского округа сообщает, что 5 ноября в 11.40 ч. в Пренайском районе, на дороге Сувалки-Мариямполе-Каунас, для проверки был остановлен грузовой автомобиль Mercedes Benz, которым управлял гражданин Узбекистана (1992 г.р.).

Полиция выяснила, что грузовик 4 ноября 2021 г. был угнан в Швеции. В прицепе грузовика обнаружили автомобиль марки Tesla.

Водитель грузовика был задержан.

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