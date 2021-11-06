В Пренайском районе задержан угнанный в Швеции грузовик

Полиция Алитусского округа сообщает, что 5 ноября в 11.40 ч. в Пренайском районе, на дороге Сувалки-Мариямполе-Каунас, для проверки был остановлен грузовой автомобиль Mercedes Benz, которым управлял гражданин Узбекистана (1992 г.р.).
Полиция выяснила, что грузовик 4 ноября 2021 г. был угнан в Швеции. В прицепе грузовика обнаружили автомобиль марки Tesla.
Водитель грузовика был задержан.
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