10 июля 2023 г. 09:23

В Пренайском районе задержан находившийся за рулем нетрезвый пагегяйский пограничник

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock nuotr.
Сотрудники полиции, остановив автомобиль Mercedes Benz E320 в Пренайском районе, установили, что за рулем автомобиля находится нетрезвый сотрудник Пагегяйского погранотряда.

По сообщению полиции, нетрезвый пограничник (1999 г. р.) в гражданском, не при исполнении служебных обязанностей, был задержан около 10.19 час. в селе Ужукальнис. После проверки выяснилось, что сотрудник находится в состоянии легкого алкогольного опьянения (0,91 промилле).

В отношении пагегяйского пограничника был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с ч. 5 ст. 422 КоАП Литовской Республики (управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических, психотропных или других психоактивных веществ).

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