В Пренайском районе задержан находившийся за рулем нетрезвый пагегяйский пограничник

По сообщению полиции, нетрезвый пограничник (1999 г. р.) в гражданском, не при исполнении служебных обязанностей, был задержан около 10.19 час. в селе Ужукальнис. После проверки выяснилось, что сотрудник находится в состоянии легкого алкогольного опьянения (0,91 промилле).