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26 февраля в Пренайском районе произошло ДТП. Сообщается, что водитель была зажата в автомобиле, ей потребовалась помощь врачей и пожарных.
В Пренайском районе в дерево врезался автомобиль, водитель погибла
© DELFI / Ainis Gurevičius

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 12.57 ч. поступило сообщение о ДТП на Мариямпольском шоссе, в деревне Вартай (Пренайский район) в дерево врезался автомобиль, в котором зажата водитель.

По предварительным данным, о ДТП сообщил пассажир, который сумел выбраться из автомобиля через окно.

Сообщалось, что пострадавшая водитель погибла. Ее тело из авто достали пожарные-спасатели.

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