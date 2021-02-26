В Пренайском районе в дерево врезался автомобиль, водитель погибла

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 12.57 ч. поступило сообщение о ДТП на Мариямпольском шоссе, в деревне Вартай (Пренайский район) в дерево врезался автомобиль, в котором зажата водитель.

По предварительным данным, о ДТП сообщил пассажир, который сумел выбраться из автомобиля через окно.

Сообщалось, что пострадавшая водитель погибла. Ее тело из авто достали пожарные-спасатели.