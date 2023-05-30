В Пренайском районе упал параплан, пострадал пилот

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Несчастье произошло 29 мая вечером, в 21.30 ч.
По данным Департамента полиции, 29 мая в Пренайском районе, около деревни Ишлаужас упал параплан Dudek. Пилот (1969 г.р.) находится в больнице.
Полиция ведет расследование.
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