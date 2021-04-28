В Пренайском районе убегавший от полиции водитель квадроцикла врезался в дерево

Скопировать ссылку В Пренайском районе убегавший от полиции водитель квадроцикла врезался в дерево

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27 апреля, в 20.25 ч., в Пренайском районе, в деревне Шяулишкяй, требованию полиции остановиться не подчинился водитель (1980 г.р.) квадроцикла Polaris (на транспортном средстве не было номеров).