В Пренайском районе убегавший от полиции водитель квадроцикла врезался в дерево

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27 апреля, в 20.25 ч., в Пренайском районе, в деревне Шяулишкяй, требованию полиции остановиться не подчинился водитель (1980 г.р.) квадроцикла Polaris (на транспортном средстве не было номеров).
Водитель не справился с управлением, врезался в дерево и перевернулся. Мужчина пострадал, поэтому был доставлен в больницу.
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