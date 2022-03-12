В Пренайском районе с дороги съехал микроавтобус с беженцами из Украины

В ночь на пятницу, в 2.43 ч. полиция обратилась к пожарным-спасателям с просьбой о помощи. На дороге Мариямполе-Каунас, в Пренайском районе, надо было вернуть на дорогу, съехавший с нее микроавтобус Mercedes-Benz с беженцами из Украины.

Водитель и примерно 15 пассажиров находились снаружи. Пожарные-спасатели на буксире вытащили микроавтобус, после чего люди продолжили путь.